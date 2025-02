Uma vitória sem margem para dúvidas! O Athletic Bilbao recebeu e venceu o Valladolid por 7-1, este domingo, na 25.º jornada da liga espanhola.

A figura da partida foi o extremo Nico Williams, que voltou às grades exibições, com dois golos (35 e 66m), além de ter anotado uma assistência. Mikel Jauregizar (10m), Maroan Sannadi (43m), Oihan Sancet (45+2m), Gorka Guruzeta (69m) e Iñaki Williams (87m) marcaram os restantes golos da equipa basca.

Pelo meio, Mamadou Sylla (47m) reduziu para os visitantes, que ainda jogaram com menos um a partir dos 56 minutos, após a expulsão de Stanko Juric.

Com este triunfo, o Athletic mantém no quarto lugar, com 48 pontos, a seis da liderança, que é ocupada pelo Barcelona. O Valladolid parece condenado à descida: está no último lugar, com 15 pontos, a oito da «linha de água».