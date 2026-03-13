O Atlético de Madrid não vai poder contar com Jan Oblak para o jogo frente ao Getafe, a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola.

A informação foi avançada pelos «colchoneros» quando divulgaram os convocados para o jogo. O guarda-redes de 33 anos chegou mesmo a treinar nesta sexta-feira, mas «sentiu dores nas costelas». Segundo o relatório médico, Oblak sofreu uma distensão muscular, no entanto o tempo de paragem ainda não foi divulgado.

Por orden de Diego Pablo Simeone. pic.twitter.com/Wu40WFEHnj — Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2026

Assim, frente ao Getafe, Juan Musso, guardião suplente, deverá ser titular. O argentino jogou pela última vez contra o Barcelona, a 3 de março, para a Taça do Rei, contudo não realiza uma partida para a liga desde 25 de maio de 2025, que terminou com uma vitória da equipa de Diego Simeone por 4-0.

Atualmente, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da liga espanhola com 54 pontos, os mesmos que o quarto classificado Villarreal.