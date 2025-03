O Barcelona venceu o Osasuna por 3-0 na noite desta quinta-feira e saltou de novo para a liderança isolada da liga espanhola, mas o conjunto de Pamplona está a ponderar impugnar o jogo.

Segundo a COPE, o Osasuna considera contestar a partida por uma eventual utilização indevida de Iñigo Martínez.

O defesa-central do Barça foi chamado por Luis de la Fuente à seleção espanhola, mas foi riscado da lista devido a um problema no joelho direito e substituído por Dean Huijsen. Segundo as normas da FIFA, um jogador que falhe o estágio de uma seleção não poderá jogar pelo clube nos cinco dias seguintes ao último jogo da pausa internacional. O último jogo da «La Roja» foi no domingo, diante dos Países Baixos, ou seja, passaram-se apenas quatro dias.

O departamento jurídico do Osasuna ainda trabalha na questão, pois importa saber se a Real Federação Espanhola (RFEF) tem um relatório médico da situação de Iñigo Martínez e autorizou o jogador a falhar o estágio. É esperado que o emblema navarro peça esclarecimentos à RFEF nas próximas horas.