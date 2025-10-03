Espanha: Osasuna vence jogo interrompido por manifestação pró-Palestina
Bascos dão a volta ao Getafe no encontro que abriu a oitava jornada da La Liga
Com um golo apontado em cima do minuto 90, o Osasuna venceu o Getafe, por 2-1, no jogo que abriu a oitava jornada da Liga espanhola e que ficou marcado por um protesto pró-Palestina que obrigou à sua interrupção, ao minuto 10.
A pausa, motivada pelo arremesso de bolas de ténis para o relvado, enquanto se ouviam gritos de apoio à Palestina e contra Israel, prolongou-se por cerca de três minutos.
De volta ao jogo, o Getafe, que contou com o português Domingos Duarte a tempo inteiro no eixo defensivo, adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por Borja Mayoral, mas os bascos deram a volta ao resultado com golos a fechar cada uma das partes.
Ao minuto 45+1, Abel Bretones repôs a igualdade com um golaço, num remate de fora da área sem hipóteses de defesa para David Soria. Aos 90m, Catena completou a reviravolta, na sequência de um pontapé de canto batido por Ruben Garcia.
O triunfo permite ao Osasuna subir, provisoriamente, ao 11.º lugar da Liga espanhola, com 10 pontos, menos um do que o Getafe, que é oitavo.
