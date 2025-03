A decisão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em reagendar para o dia 27 de março o jogo entre Barcelona e Osasuna, adiado a 8 de março devido ao falecimento do médico do Barça, Carles Miñarro Garcia, não agradou a nenhum dos clubes, que preferem disputá-lo entre a penúltima e a última jornada da Liga espanhola, em maio. Ambos têm 48 horas para recorrer da decisão.

Em causa está o facto de que, caso o jogo se realize mesmo a 27 de março, uma quinta-feira, o Barcelona ficaria privado dos internacionais Ronald Araújo (Uruguai) e Raphinha (Brasil), enquanto o Osasuna não poderia contar com Enzo Boyomo (Camarões).

🔴 Resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales



Fijada la fecha del partido de la jornada 27 de Primera División (@LaLiga):



▪️ @FCBarcelona_es - @Osasuna



🗓 Jueves 27 de marzo



ℹ️ https://t.co/T0qGWa557q pic.twitter.com/ssUyvljHPg — RFEF (@rfef) March 17, 2025

Os clubes vão recorrer da decisão, preferindo, em alternativa, arrastar a realização da partida, referente à 27.ª jornada, para maio, mais concretamente para a semana que medeia a penúltima e a última jornada da Liga espanhola.

No fundo, Barcelona e Osasuna pretendem repetir o que Celta de Vigo e Real Madrid fizeram em 2016/2017, época em que o jogo nos Balaídos foi adiado para 17 de maio, uma quarta-feira. Os Merengues venceram-no por 4-1 e sagraram-se campeões no domingo seguinte, em Málaga (0-2), terminando o campeonato com mais três pontos do que o Barça.

No entanto, a decisão da RFEF, que agendou a partida para «o primeiro dia em que os dois clubes o possam disputar», tendo em conta o calendário competitivo de cada um, segue a mesma linha da tomada em novembro do ano passado aquando do reagendamento do Jove Español-Real Sociedad, para a Taça do Rei, devido aos constrangimentos causados pela tempestade DANA.

A partida, que estava inicialmente agendada para o dia 30 de outubro, disputou-se a 21 de novembro, em plena pausa para os compromissos das seleções. Por esse facto, 14 jogadores da Real Sociedad não puderam ser utilizados pelo treinador dos bascos, que recorreram da data proposta, sem sucesso.

«O facto de uma equipa não poder contar com determinados jogadores por terem sido chamados às suas seleções nacionais não pode ser invocado para adiar um jogo», reiterou a RFEF, na altura. A Real Sociedad acabaria por vencer a partida por 5-0.

O reagendamento do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid ganha redobrada importância quando, nesta altura, os catalães partilham o comando da Liga espanhola com o Real Madrid, somando ambos 60 pontos, mais quatro do que o Atlético de Madrid, que completa o pódio.