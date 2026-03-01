O Elche recebeu e empatou diante do Espanyol por 2-2, em jogo a contar para a 26.ª jornada da liga espanhola. O encontro ficou marcado pela ativação do protocolo contra o racismo, aos 80 minutos de jogo.

Na primeira parte, a formação visitante chegou cedo à vantagem. Kike Garcia, assistido por Pol Lozano, fez o 1-0, aos sete minutos da partida. Marc Aguado, médio do Elche, restabeleceu o empate pouco antes do intervalo (42m).

A segunda parte tinha tudo para ser um duelo interessante entre duas equipas com dificuldades em vencer na liga espanhola, não fosse marcado pela interrupção por um potencial insulto racista. El Hilali, jogador do Espanyol, dirigiu-se ao árbitro do encontro informando-o que Rafa Mir, avançado do Elche, lhe teria dirigido um insulto racista. A partida foi imediatamente parada, sendo retomada minutos depois.

Segundo a imprensa espanhola, citando o relatório do árbitro, Rafa Mir terá dito a El Hilali, de origem marroquina, que havia «chegado de barco», aludindo à imigração ilegal que ocorre em Espanha por essa via, vinda do Norte de África.

[Notícia atualizada às 16h40]

Até ao apito final, Carlos Romero marcou para o Espanyol, aos 57 minutos, e Rafa Mir empatou perto do fim (90m).

Com este resultado, o Elche continua na luta pela permanência e ocupa o 17.º lugar, com 26 pontos. O Espanyol, por sua vez, é sétimo com 36 pontos.