O Racing Santander regressou à La Liga 14 anos depois. A formação do norte de Espanha goleou o Valladolid (4-1) para garantir o acesso ao principal escalão espanhol - a última participação foi em 2011/12.

A jogar em casa, os golos de Villalibre (33m), Martin (62m e 73m) e Camara (90+5m) confirmaram a subida. Jaouab (42m) reduziu pelo Valladolid.

A subida confirmou-se pela derrota ao Almeria frente ao Las Palmas (2-1). O Almeria é terceiro com 71 pontos. O Las Palmas assume a quinta posição com 69 pontos.

Nos outros jogos das equipas que lutam pela subida, o Málaga venceu o Ceuta (4-1) e subiu ao quarto posto com 69 pontos. O Burgos venceu o Granada (1-0) e segue em sétimo com 66 pontos.

O Deportivo, segundo com 71 pontos, joga este domingo frente ao Andorra (13h). Em caso de derrota ou empate, o Racing Santader sagra-se campeão do segundo escalão espanhol no sofá – já que ficam faltam dois jogos por jogar e o Racing tem vantagem no confronto direto.

Em Espanha, recorde-se, os dois primeiros classificados garantem uma vaga direta para a La Liga. Do terceiro ao sexto disputa-se o play-off de subida.