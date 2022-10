Rayo Vallecano e Getafe empataram sem golos, na partida de abertura da 9.ª jornada da Liga espanhola.



No dérbi de Madrid, o emblema de Vallecas poderia ter conseguido a quarta vitória da temporada não fosse o penálti falhado por Óscar Trejo. O argentino não foi capaz de superar o guarda-redes David Soria. Mais tarde, Quique Flores voltou a respirar de alívio quando um golo foi anulado a Radamel Falcao.



Refira-se que Bebé foi lançado pelo técnico Iraola aos 85 minutos enquanto Domingos Duarte foi titular no Getafe.



Com este empate o Rayo Vallecano chegou aos 11 pontos e isolou-se no 10.º lugar enquanto o Getafe tem oito e é 14.º colocado.