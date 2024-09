Rayo Vallecano e Atlético de Madrid empataram na noite deste domingo, 1-1, no penúltimo jogo da 6.ª jornada da liga espanhola.

Isaac “Isi” Palazón, aos 35 minutos, colocou o Rayo Vallecano em vantagem, mas o Atlético de Madrid, adversário do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, empatou pelo inglês Conor Gallagher, aos 49 minutos.

O Atlético de Madrid está no 4.º lugar, com 12 pontos, a seis do líder Barcelona (18) e a dois do Real Madrid, 2.º com 14 pontos. Tem ainda à sua frente o Athletic Bilbao, 3.º com 13 pontos. O Rayo Vallecano é 9.º classificado, com oito pontos.

Este domingo, o Barcelona bateu o Villarreal fora de casa (1-5), o Athletic Bilbao bateu o Celta de Vigo (3-1) e o Getafe-Leganés terminou com empate a uma bola.