O Real Madrid derrotou a Real Sociedad por 2-1 em San Sebastián, num jogo em que teve de suar muito para conseguir levar de vencida a formação do País Basco, sobretudo devido a uma expulsão logo na primeira parte.

Já depois de Arda Güler ter visto um golo invalidado, logo aos dois minutos, Kylian Mbappé inaugurou o marcador aos 12 minutos.

Dean Huijsen complicou a vida para o emblema de Madrid, quando aos 32 minutos viu o árbitro mostrar-lhe o cartão vermelho direto.

Mesmo em inferioridade numérica, os merengues ampliaram a vantagem para 2-0, após Arda Guler ter marcado assistido por Mbappé já perto do intervalo.

Na segunda metade da partida, Oyarzabal ainda reduziu para os bascos, através da conversão de um penálti aos 56 minutos (não de Carvajal), mas o resultado não sofreu mais alterações até ao término do encontro.

Com esta vitória, o Real Madrid segue líder isolado da Liga espanhola, agora com quatro vitórias em quatro jogos.

Do lado da Real Sociedad, Gonçalo Guedes foi titular e jogou 66 minutos, enquanto que na equipa de Madrid Álvaro Carreras (ex-Benfica) e Éder Militão (ex-FC Porto) jogaram todo o encontro.

Noutra partida realizada neste sábado, o Getafe derrotou em casa o Oviedo por 2-0, graças aos golos de Mario Martin (45+4m) e Borja Mayoral (45+9m).