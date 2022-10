O Real Madrid venceu esta quarta-feira na deslocação ao Elche, por 3-0, em jogo a contar para 10.ª ronda da Liga Espanhola.

Os merengues chegaram à vantagem aos seis minutos por intermédio do Bola de Ouro, Karim Benzema, mas o árbitro anulou devido a fora-de-jogo. Aos 11 minutos, Valverde colocou a formação madrilena na frente com um golaço fora de área. Ao minuto 26, Alaba colocou a bola dentro da baliza de Badía mas o VAR entrou novamente em ação e anulou mais uma vez o golo aos campeões europeus.

Na segunda parte, aos 60 minutos, Benzema viu novamente o VAR anular-lhe o golo, mas aos 75 minutos, o francês lá conseguiu fazer o gosto ao pé, após assistência de Rodrygo. Aos 89 minutos, o brasileiro volta a assistir mas desta vez para Marco Asensio, que fechou o marcador da partida.

O Real Madrid continua isolado na liderança da Liga Espanhola, enquanto que o Elche continua no fundo da tabela classificativa com apenas três golos.

Nos outros jogos desta quinta-feira, o Bétis, com William Carvalho de início e Rui Silva no banco, na visita ao terreno do Cadiz conseguiu sair do nulo. Sergio Canales viu dois cartões amarelos aos 90+8.

O Valladolid bateu o Celta de Vigo por 4-1, com destaque para o bis de Sergio León (74 m e 79m). Roque Mesa aos 32' e Joaquín Fernández aos 62' fizeram os restantes golos da vitória. Oscar apontou o golo dos galegos.

A Real Sociedad venceu o Maiorca por 1-0, como golo solitário a ser marcado por Merino aos quatro minutos de jogo. Os insulares ainda marcaram aos 58 minutos por Ndiaye, mas o árbitro anulou o golo após consulta ao VAR.