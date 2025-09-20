O Real Madrid confirmou a liderança da Liga espanhola depois de vencer o quinto jogo consecutivo na competição. Os merengues, guiados por um golaço de Éder Militão, bateram em casa o Espanhol por 2-0.

No Santiago Bernabéu, Éder Militão inaugurou o marcador da partida aos 22 minutos, à «lei da bomba». O defesa brasileiro atirou do meio da rua um autêntico golaço para fazer o primeiro da partida.

As equipas recolheram aos balneários com uma vantagem pela margem mínima para o Real Madrid, mas a situação rapidamente mudou no início da segunda parte.

Aos 47 minutos, Kylian Mbappé dilatou a vantagem para dois golos e confirmou o bom arranque de temporada. O avançado francês conta já com sete golos na temporada, cinco dos quais na Liga espanhola

Com este triunfo, o Real Madrid confirma o arranque perfeito, com cinco triunfos em cinco jogos na era de Xabi Alonso. Os merengues são, portanto, líderes isolados com 15 pontos conquistados. Já o Espanhol perde pela primeira vez na Liga e assume, para já, a terceira posição com dez pontos.

No outro jogo da tarde, o Levante goleou o Girona (4-0), num jogo que contou com a expulsão de um ex-Benfica e com um golo de um antigo alvo encarnado.

A tarde foi de goleada, mas as redes abanaram apenas uma vez no primeiro tempo. Porém, antes, Axel Witsel, ex-Benfica, foi expulso depois de ver o segundo amarelo (30m). O Levante aproveitou a contagem numérica e inaugurou o marcador aos 43 minutos, por intermédio de Etta Eyong.

A segunda parte começou da pior maneira para o Girona, que viu Vitor Reis a ser expulso logo aos 46 minutos. Com mais duas unidades, o Levante disparou e Carlos Álvarez, antigo alvo do Benfica, dilatou a vantagem através de um belo livre direto.

Iván Romero (70m) e Goduine Koyalipou (90+2m) marcaram os restantes golos que ditaram o 4-0 final. Com esta vitória, a primeira da época, o Levante é 12.º, com quatro pontos. Já o Girona está na 20.ª e última posição, com apenas um ponto.









