O Real Madrid bateu o Villarreal neste sábado, em duelo da oitava jornada da Liga espanhola, por 3-1. Um resultado folgado e que nunca pareceu estar realmente em discussão, dado o domínio dos madridistas no Santiago Bernabéu.

Pelo Villarreal alinhou de início o internacional português Renato Veiga. O primeiro golo do Real Madrid foi marcado por Vinicius Júnior numa jogada individual de relevo. Bateu Mourino em velocidade e marcou.

Aos 69, o brasileiro completou o bis na marcação de uma grande penalidade.

O Villarreal reduziu por Mikautadze, avançado georgiano que chegou do Lyon no verão, num belo remate à entrada da área.

Mourinho viu o segundo amarelo e foi expulso, aos 77 minutos, e logo a seguir chegou o terceiro golo do Real Madrid. Mbappé marcou com assistência do recém-entrado Brahim Díaz.

Até final, nota para a saída de Mbappé com queixas. Saiu pelo próprio pé, aos 83 minutos.

O Real Madrid reage assim à derrota estrondosa com o Atlético Madrid, por 5-2, na jornada passada e sobe à liderança da Liga à condição, com 21 pontos. O Barcelona pode ainda ultrapassá-los, caso ganhe.

Já o Villarreal averba a segunda derrota no campeonato, mantendo-se no terceiro lugar, com 16 pontos.