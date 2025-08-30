O Real Madrid de Xabi Alonso ainda não convence, mesmo que siga 100 por cento vitorioso na Liga espanhola, ao cabo de três jornadas. Este sábado, no Bernabéu, deu a volta ao Maiorca para vencer por 2-1, num jogo em que teve três golos anulados pelo VAR.

Já depois de Mbappé ter visto um golo invalidado, por fora de jogo, Muriqi adiantou os insulares, ao minuto 18, na sequência de um pontapé de canto batido por Pablo Torre.

Os Merengues operaram a reviravolta ainda na primeira parte, por Arda Güler e Vinicius Júnior, e ainda viram outro golo ser-lhes anulado novamente por posição irregular de Mbappé. No segundo tempo, foi Güler quem teve um tento invalidado, neste caso por mão na bola, numa decisão polémica.

O português Samu Costa entrou aos 64 minutos, no Maiorca, enquanto o ex-Benfica Álvaro Carreras esteve em bom plano no Real Madrid, ficando na retina uma interceção decisiva na sequência de um remate de Samu.

Quem continua a desiludir é o Atlético Madrid, que não foi além de um empate na casa do Alavés (1-1). Giuliano Simeone e Carlos Vicente, este último de penálti, construíram o resultado no quarto de hora inicial. Os Colchoneros somam apenas dois pontos, em três jornadas.

Destaque ainda para o Oviedo, que voltou a ganhar um jogo na Liga espanhola, 24 anos depois. O feito foi alcançado frente à Real Sociedad (1-0), graças a um golo apontado por Dendoncker, aos 40 minutos. Nos bascos, Gonçalo Guedes foi utilizado na última meia hora.

Finalmente, o Sevilha triunfou no terreno do Girona, por 2-0. Alfonso González e Isaac Romero apontaram os golos dos andaluzes, que somaram o primeiro triunfo no campeonato.