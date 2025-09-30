Trinta e sete anos depois, o Oviedo voltou a vencer no Mestalla (2-1), com uma reviravolta feliz depois de o Valência ter desperdiçado um penálti que lhe poderia ter dado uma vantagem de dois golos à entrada do derradeiro quarto de hora do encontro.

Adiado no domingo devido ao mau tempo, o jogo que fechou a sétima jornada da Liga espanhola arrancou com o golo de Arnaut Danjuma, que adiantou a equipa Ché com um remate acrobático, ao minuto 4, na sequência de um cruzamento de Rioja.

O internacional neerlandês, que fez o terceiro golo na atual edição da La Liga, acabaria por ser um dos protagonistas do lance que mudou a face do jogo. O outro foi o guarda-redes do Oviedo, Aarón Escandell, que defendeu um penálti batido por Danjuma, aos 75 minutos.

O momento deu renovada esperança ao Oviedo, que contou com David Carmo a tempo inteiro e deu a volta ao marcador com dois golos seguidos, apontados pelos recém-entrados Luka Ilic [85m] e Salomón Rondón [86m], ambos na sequência de lances algo confusos.

No tempo de compensação, Ilic foi expulso, mas o Oviedo foi capaz de aguentar a vantagem até final, que lhe permitiu somar a segunda vitória na Liga espanhola, a primeira fora de casa, e chegar aos seis pontos.

Quanto ao Valência, que teve André Almeida no onze inicial, soma oito pontos na tabela, tendo perdido pela primeira vez em casa, esta época.

