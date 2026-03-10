O Real Madrid anunciou que Rodrygo foi submetido com sucesso a uma cirurgia ao joelho direito, depois de sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo.

Segundo o Real Madrid, o internacional brasileiro vai iniciar nos próximos dias o processo de reabilitação, mas a gravidade da lesão deverá afastá-lo da competição durante vários meses. O avançado vai falhar o restante da temporada e também o Campeonato do Mundo de 2026.

Rodrygo lesionou-se pouco depois de regressar à competição. O avançado tinha voltado aos relvados na derrota frente ao Getafe (1-0), no Santiago Bernabéu, jogo em que entrou aos 55 minutos e permaneceu em campo até ao final.

O brasileiro recuperava de uma lesão no tendão isquiotibial da perna direita sofrida no início de fevereiro, problema que o afastou durante cerca de um mês.