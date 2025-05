Ronaldo Fenómeno chegou a acordo para a venda do Valladolid.

Em comunicado, o emblema espanhol informa que o antigo internacional brasileiro chegou a acordo para vender a sua participação maioritária no clube a um grupo de investimentos norte-americano com apoio financeiro de um fundo europeu. A venda está ainda pendente de aprovação do Conselho Superior do Desporto espanhol.

O anúncio surge na véspera do último jogo do Valladolid na primeira divisão espanhola, depois de uma época para esquecer, com apenas 16 pontos somados e o último lugar, que resultou em nova despromoção. Em mais de sete anos da «era Ronaldo», o Valladolid desceu de divisão três vezes e foi promovido outras duas. O Fenómeno foi muito criticado pela gestão e acusado de falta de compromisso com o clube.

Segundo a imprensa espanhola, o negócio deverá rondar os 50 milhões de euros (Ronaldo tinha comprado as ações por cerca de 30 milhões) e a cara da nova liderança é Gabriel Solares, antigo presidente dos mexicanos do Querétaro.