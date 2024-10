Vitória arrancada a ferros. O Atlético de Madrid bateu com reviravolta o Leganés, no Metropolitano, e isolou-se na terceira posição da Liga espanhola.



A tarde foi difícil para os colchoneros que encontraram um adversário organizado e com qualidade na circulação de bola. Num belo desenho coletivo, o Leganés inaugurou o marcador aos 34 minutos por intermédio de Yvan Neyou.



Em desvantagem na segunda metade, Simeone lançou Álvarez, Samuel Lino, De Paul e o filho, Giuliano Simeone. O Atleti melhorou e criou várias ocasiões para marcar, mas foi preciso arte para quebrar a resistência contrária. De calcanhar, Sørloth fez 1-1 a passe do ex-Benfica Witsel.



A reviravolta do Atlético surgiu já nos dez minutos finais graças a um golo de Griezmann. Em cima do apito final, Sørloth bisou e fixou o 3-1 final.



No outro jogo deste domingo, o Maiorca triunfou na receção ao Rayo Vallecano por 1-0.



Classificação da Liga espanhola