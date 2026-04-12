VÍDEO: Samu Costa assiste e Muriqi faz história na vitória do Maiorca
Formação do médio português bateu o Rayo Vallecano por 3-0
O Maiorca venceu, este domingo, o Rayo Vallecano por 3-0, em jogo a contar para a 31.ª jornada da liga espanhola. Samu Costa assistiu o primeiro golo de Muriqi, que se tornou o maior goleador do clube na primeira divisão espanhola.
Depois de um triunfo motivador frente ao Real Madrid, a formação da casa começou a partida com vontade de voltar a vencer. Muriqi, a passe de Samu Costa, abriu as contas do marcador (36m). Com este golo, o avançado de 31 anos ultrapassou Samuel Eto'o e tornou-se o maior goleador na história do Maiorca no campeonato espanhol (55 golos). Bastaram quatro minutos para Muriqi aumentar esse registo e fazer o 2-0.
No segundo tempo, o Rayo Vallecano procurou responder, mas sem grande eficácia. Aos 65 minutos, Virgili sentenciou o resultado em 3-0 e garantiu a segunda vitória consecutiva para a formação espanhola.
MURIQI ES EL MÁXIMO GOLEADOR DEL RCD MALLORCA EN @LaLiga 🏴☠️ pic.twitter.com/RcJnUx0zG4— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 12, 2026
Com este resultado, o Maiorca sobe ao 15.º lugar, com 34 pontos. O Rayo Vallecano, por sua vez, é 13.º classificado, com 35 pontos.