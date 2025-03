Iñigo Martínez e Marc Casadó, ambos jogadores do Barcelona, foram riscados da convocatória de Luís de la Fuente e não farão parte da seleção espanhola nos jogos contra os Países Baixos, a contar para os quartos de final da Liga das Nações.

Marc Casadó é o caso mais preocupade. O médio saiu da convocatória com problemas no joelho, falando a imprensa espanhola numa lesão nos ligamentos do joelho, o que significaria ter de parar vários meses. O jogador já foi substituído por Aleix Garcia, do Bayer Leverkusen,

Já Iñigo Martínez saiu da lista devido também a uma lesão no joelho direito, diagnosticada como parameniscite interna. O central do Barcelona foi substituído por Dean Huijsen, jovem do Bournemouth, que assim se estreia na equipa principal.