O Girona continua a protagonizar um excelente arranque de temporada e é a principal sensação do campeonato espanhol. Este domingo, na 10.ª jornada da prova, recebeu e venceu o Almería, por 5-2, num jogo que teve direito a reviravolta.

A equipa de Luís Maximiano, que foi relegado para o banco nesta ronda, colocou-se a vencer por 2-0 graças ao bis de Léo Batistão, mas o conjunto da Catalunha deu a volta ainda antes do intervalo, com os golos de Ivan Martin (37m) e Artem Dovbyk (39m e 43m).

Na segunda parte, Savio (71m) e Stuani (85m) fecharam as contas do jogo.

Com este resultado, o Girona passa a somar os mesmos 25 pontos do Real Madrid no topo da tabela. Segue-se o Atlético de Madrid, com 22, mas com um jogo por disputar. O Almería, por sua vez, é último, com apenas três pontos somados.

Nos outros jogos do dia, o Rayo Vallecano venceu em casa do Las Palmas, por 1-0, e o Villarreal empatou a um golo na receção ao Alavés.

