O forte calor previsto para a tarde do próximo sábado no País Basco levou a Liga espanhola a adiar o início do jogo entre Alavés e Levante, da ronda inaugural do campeonato, que passa das 17:00 para as 21:30 locais, menos uma em Portugal.

O pedido de alteração foi feito pelo Alavés, alertando que são esperados 37 graus para a hora em que o encontro foi inicialmente agendado.

A Agência Estatal Meteorológica de Espanha colocou o País Basco em alerta vermelho devido às altas temperaturas que se fazem sentir naquela região do norte do país. Os termómetros deverão mesmo bater os 40 graus durante esta semana.

A edição 2025/2026 da Liga espanhola arranca na próxima sexta-feira com o jogo Girona-Rayo Vallecano (18:00). O campeão, Barcelona, estreia-se no sábado, frente ao Maiorca (18:30), e o Real Madrid recebe o Osasuna, na segunda-feira (20:00), no encontro que fecha a jornada.