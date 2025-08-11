Espanha: temperaturas elevadas obrigam a reagendar o Alavés-Levante
La Liga acedeu ao pedido da equipa do País Basco, que sofre com onda de calor
La Liga acedeu ao pedido da equipa do País Basco, que sofre com onda de calor
O forte calor previsto para a tarde do próximo sábado no País Basco levou a Liga espanhola a adiar o início do jogo entre Alavés e Levante, da ronda inaugural do campeonato, que passa das 17:00 para as 21:30 locais, menos uma em Portugal.
O pedido de alteração foi feito pelo Alavés, alertando que são esperados 37 graus para a hora em que o encontro foi inicialmente agendado.
A Agência Estatal Meteorológica de Espanha colocou o País Basco em alerta vermelho devido às altas temperaturas que se fazem sentir naquela região do norte do país. Os termómetros deverão mesmo bater os 40 graus durante esta semana.
A edição 2025/2026 da Liga espanhola arranca na próxima sexta-feira com o jogo Girona-Rayo Vallecano (18:00). O campeão, Barcelona, estreia-se no sábado, frente ao Maiorca (18:30), e o Real Madrid recebe o Osasuna, na segunda-feira (20:00), no encontro que fecha a jornada.
MODIFICACIÓN | Cambia el siguiente horario de la jornada 1 de #LALIGAEASPORTS:— LALIGA (@LaLiga) August 11, 2025
📌 El #AlavésLevanteUD se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30. pic.twitter.com/YAy7ecUNHi