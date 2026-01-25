VÍDEO: Thiago Almada marca na vitória do Atlético Madrid
Madrilenos bateram o Maiorca de Samu Costa, que foi titular
Madrilenos bateram o Maiorca de Samu Costa, que foi titular
Exibição sólida do Atlético Madrid neste domingo, ao bater o Maiorca por 3-0, em duelo da 21.ª jornada da Liga espanhola.
Alex Sorloth marcou o primeiro golo dos colchoneros, aos 22 minutos, na ressaca a uma defesa do guardião contrário. Aos 75 minutos, David Lopez cometeu um auto-golo caricato, ao levar com a bola na cara após um alívio de Mateu Morey.
Atletico Madrid's second against Real Mallorca is one of the more amusing goals you will see this weekend.
Mateu Morey attempted to clear the ball from his box — but his clearance bounced off the face of his teammate David Lopez and rolled past goalkeeper Leo Roman. pic.twitter.com/Kfi7u8f9pj
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 25, 2026
Aos 87 minutos, o argentino Thiago Almada, associado frequentemente ao Benfica, selou o resultado final em 3-0 com um bom remate cruzado. É o seu terceiro golo esta temporada.
Do lado do Maiorca, Samú Costa foi titular e jogou 88 minutos. O Atlético continua a corrida pela Liga dos Campeões, com 44 pontos em terceiro lugar na tabela. Está a sete pontos do líder Real Madrid.
O Maiorca, por seu turno, soma 21 pontos em 21 jogos, no 16.º lugar da tabela.