Exibição sólida do Atlético Madrid neste domingo, ao bater o Maiorca por 3-0, em duelo da 21.ª jornada da Liga espanhola. 

Alex Sorloth marcou o primeiro golo dos colchoneros, aos 22 minutos, na ressaca a uma defesa do guardião contrário. Aos 75 minutos, David Lopez cometeu um auto-golo caricato, ao levar com a bola na cara após um alívio de Mateu Morey.

Aos 87 minutos, o argentino Thiago Almada, associado frequentemente ao Benfica, selou o resultado final em 3-0 com um bom remate cruzado. É o seu terceiro golo esta temporada.

Do lado do Maiorca, Samú Costa foi titular e jogou 88 minutos. O Atlético continua a corrida pela Liga dos Campeões, com 44 pontos em terceiro lugar na tabela. Está a sete pontos do líder Real Madrid.

O Maiorca, por seu turno, soma 21 pontos em 21 jogos, no 16.º lugar da tabela.

RELACIONADOS
II Liga: FC Porto B vence Vizela, Feirense escala tabela em Portimão
OFICIAL: Nani assina pelo Aktobe do Cazaquistão
VÍDEO: Di María marca, mas Rosario sofre reviravolta aos 88 e 89 minutos