Maiorca e Valência empataram, este sábado, a uma bola, num jogo referente à 9.ª jornada da Liga espanhola.



Sem o lesionado André Almeida, mas com Thierry Correia na equipa inicial, a formação «che» entrou praticamente a perder na partida. Logo aos cinco minutos, Daniel Rodríguez adiantou a equipa da casa.



O Valência conseguiu chegar à igualdade em cima do apito para o intervalo. Thierry Correia libertou-se na direita e cruzou de primeira para o cabeceamento certeiro de Diego López.



Classificação da Liga espanhola



O Valência registou o quarto jogo consecutivo sem ganhar e é 9.º com 11 pontos. Sem ganhar há três jogos, o Maiorca é 13.º com oito pontos.



Veja a assistência de Thierry Correia no vídeo associado ao artigo. [Imagens vídeo DANZ/Eleven]