Espanhol e Valência empataram a uma bola, na abertura da 37.ª e penúltima jornada da Liga espanhola.

A formação «che» colocou-se em vantagem no marcador aos 37 minutos por Maxi Gómez a passe de Thierry Correia, o único português utilizado de início por Bordalás. Já depois de ter um golo anulado, a equipa catalão chegou à igualdade graças a um golo de De Tomás ao cair do pano da primeira parte.



Gonçalo Guedes jogou o quarto de hora final, mas o resultado não sofreu mais alterações. Assim, o Espanhol segue a meio da tabela classificativa, 13.º posto com 41 pontos, enquanto o Valência é 10.º com 45.