Os portugueses Thierry Correia e André Almeida foram totalistas no empate alcançado pelo Valência em Madrid, frente ao Rayo Vallecano (1-1), na conclusão da 14.ª jornada da Liga espanhola.

Os madrilenos foram os primeiros a marcar, por Nobel Mendy, num pontapé de canto saído do laboratório de Vallecas. Saiu tudo na perfeição.

A vantagem foi anulada ao minuto 64 por Diego López, que bateu o guarda-redes contrário, Augusto Batalla, com alguma felicidade à mistura.

O terceiro empate consecutivo do Rayo Vallecano deixa a equipa da capital espanhola no nono lugar da LaLiga, com 17 pontos, mais três do que o Valência, que segue na 15.ª posição.

RELACIONADOS
Itália: Vardy dá espetáculo no triunfo da Cremonese em Bolonha
VÍDEO: ex-Arouca salva João Pereira da derrota na Turquia
VÍDEO: Fenerbahçe empata com Galatasaray com golo nos descontos