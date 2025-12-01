Internacional
Espanha: Thierry Correia e André Almeida no empate do Valência
Equipa «Ché» anula desvantagem inicial com um golo feliz de Diego López
Os portugueses Thierry Correia e André Almeida foram totalistas no empate alcançado pelo Valência em Madrid, frente ao Rayo Vallecano (1-1), na conclusão da 14.ª jornada da Liga espanhola.
Os madrilenos foram os primeiros a marcar, por Nobel Mendy, num pontapé de canto saído do laboratório de Vallecas. Saiu tudo na perfeição.
A vantagem foi anulada ao minuto 64 por Diego López, que bateu o guarda-redes contrário, Augusto Batalla, com alguma felicidade à mistura.
O terceiro empate consecutivo do Rayo Vallecano deixa a equipa da capital espanhola no nono lugar da LaLiga, com 17 pontos, mais três do que o Valência, que segue na 15.ª posição.
