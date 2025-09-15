O Espanhol sobreviveu a um jogo “louco” frente ao Maiorca, que venceu por 3-2 depois de ter desperdiçado uma vantagem de dois golos e de ter jogado toda a segunda parte reduzido a 10 elementos, pela expulsão de Milla.

Quando, aos 34 minutos, o ex-Sp. Braga, Roberto Fernández, fez o 2-0 para os catalães, poucos adivinhariam as dificuldades pelas quais os Periquitos iriam passar para conseguirem somar os três pontos.

Em cima do minuto 45, um penálti caído do céu, convertido por Muriqi, deu vida a um Maiorca até então perdido em campo, mas que renovou a esperança num bom resultado logo de seguida com a expulsão de Milla, autor do primeiro golo do jogo, que viu vermelho direto por protestos.

A meio da segunda parte, Muriqi, que chegou ao pódio dos melhores marcador do Maiorca na La Liga, bisou, repondo a igualdade no marcador.

Na resposta, Leandro Cabrera acertou no ferro da baliza maiorquina, mas o Espanhol acabaria mesmo por chegar à vitória com um penálti convertido por Kike García, aos 81m.

Os três pontos conquistados a ferro pelo Espanhol permitem-lhe voltar a colar-se ao rival Barcelona na segunda posição da Liga espanhola, com 10 pontos, menos dois do que o líder, Real Madrid. O Maiorca é penúltimo, com apenas um ponto somado, ao cabo de quatro jornadas.