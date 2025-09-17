O Tribunal de Huelva condenou um treinador de futebol infantil, preso desde 11 de janeiro de 2023, a 60 anos e nove meses de prisão por ter abusado de 21 menores, aproveitando a sua situação de superioridade e a especial vulnerabilidade das vítimas.

O técnico foi responsabilizado por 31 crimes: cinco de agressão sexual de menor de 16 anos, 14 de abuso sexual contínuo de menor de 16 anos, cinco de agressões sexuais, quatro de abuso sexual e dois de abuso sexual de pessoa maior de 16 anos e um de abuso.

Considerou-se comprovado que o arguido foi treinador em diferentes categorias de um clube de futebol feminino juvenil de Huelva, entre 2017 e 2022.

Nesse período, aproveitando a autoridade e superioridade que lhe conferiam pelo facto de ser treinador de menores e num contexto em que acedia diariamente aos seus balneários, importunou atletas, regularmente, com «palmadas no rabo, cócegas e abraços» e fez «comentários frequentes sobre a sua aparência física, agindo em qualquer caso com intenção libidinosa e sem o consentimento dos menores».

Em 11 de janeiro de 2023, depois da apresentação da primeira denúncia das vítimas, a polícia espanhola fez buscas num escritório usado pelo treinador, apreendendo vários artigos de roupa interior de alguma das vítimas e duas caixas com roupas íntimas femininas não utilizadas.