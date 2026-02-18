Matías Almeyda, treinador do Sevilha, foi sancionado pelo comité de disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol com sete jogos de castigo, na sequência da expulsão no jogo com o Alavés, no passado sábado, a contar para a 24.ª jornada da LaLiga.

Em comunicado, o órgão disciplinar do futebol espanhol explica que o técnico argentino foi penalizado com dois jogos por «protestar com o árbitro», três por «menosprezo» da decisão do árbitro, um por «não se ter dirigido para o balneário depois de ter sido expulso» e outro por «conduta imprópria». E assim se chega aos referidos sete jogos de suspensão.

Almeyda, que já tinha sido expulso no jogo com o Real Madrid, no Bernabéu, em dezembro do ano passado, deverá falhar grande parte da reta final da temporada, na qual o Sevilha vai lutar pela permanência na LaLiga.

O treinador de 52 anos viu o cartão vermelho perto do final do jogo com o Alavés, marcado pela expulsão de Juanlu logo ao minuto 16 por duplo amarelo e por queixas dos andaluzes relativas a um penálti não assinalado num lance que envolveu Lucien Agoumé.

Após a partida, que terminou empatada a uma bola, Almeyda garantiu não ter insultado o árbitro Iosu Galech Apezteguía. «Perdi a cabeça porque perguntei ao árbitro por que razão me expulsou, mas ele nunca mo disse», explicou.

Em comunicado, o Sevilha reitera «apoio total» ao seu treinador e garante que vai «esgotar todos os meios disponíveis para recorrer de uma sanção excessiva, tanto no número de jogos imposto quanto na caracterização dos factos».

Se cumprir o castigo na íntegra, Matías Almeyda apenas regressará ao banco dos andaluzes em meados de abril, no jogo com o Levante, da 33.ª jornada da Liga espanhola.