Espanha: treinador do Sevilha suspenso por sete (!) jogos
Sanção pesada para Matías Almeyda pela expulsão no encontro com o Alavés. Andaluzes vão recorrer
Sanção pesada para Matías Almeyda pela expulsão no encontro com o Alavés. Andaluzes vão recorrer
Matías Almeyda, treinador do Sevilha, foi sancionado pelo comité de disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol com sete jogos de castigo, na sequência da expulsão no jogo com o Alavés, no passado sábado, a contar para a 24.ª jornada da LaLiga.
Em comunicado, o órgão disciplinar do futebol espanhol explica que o técnico argentino foi penalizado com dois jogos por «protestar com o árbitro», três por «menosprezo» da decisão do árbitro, um por «não se ter dirigido para o balneário depois de ter sido expulso» e outro por «conduta imprópria». E assim se chega aos referidos sete jogos de suspensão.
Almeyda, que já tinha sido expulso no jogo com o Real Madrid, no Bernabéu, em dezembro do ano passado, deverá falhar grande parte da reta final da temporada, na qual o Sevilha vai lutar pela permanência na LaLiga.
O treinador de 52 anos viu o cartão vermelho perto do final do jogo com o Alavés, marcado pela expulsão de Juanlu logo ao minuto 16 por duplo amarelo e por queixas dos andaluzes relativas a um penálti não assinalado num lance que envolveu Lucien Agoumé.
Após a partida, que terminou empatada a uma bola, Almeyda garantiu não ter insultado o árbitro Iosu Galech Apezteguía. «Perdi a cabeça porque perguntei ao árbitro por que razão me expulsou, mas ele nunca mo disse», explicou.
Em comunicado, o Sevilha reitera «apoio total» ao seu treinador e garante que vai «esgotar todos os meios disponíveis para recorrer de uma sanção excessiva, tanto no número de jogos imposto quanto na caracterização dos factos».
ℹ️ Comunicado oficial del #SevillaFC.#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 18, 2026
Se cumprir o castigo na íntegra, Matías Almeyda apenas regressará ao banco dos andaluzes em meados de abril, no jogo com o Levante, da 33.ª jornada da Liga espanhola.