O Valência é a primeira equipa apurada para os quartos de final da Taça do Rei, em Espanha, depois de ter afastado o Ourense, do terceiro escalão espanhol, com um triunfo por 0-2.

O médio português, André Almeida, entrou para o último quarto de hora, numa altura em que o emblema «Ché» vencia pela margem mínima, graças ao autogolo de Carmona, a abrir o segundo tempo.

Ao minuto 78, o reforço de inverno Umar Sadiq fechou a eliminatória com um bom golo, a passe de Sergi Canos.

O Ourense voltou a dar boa réplica a um adversário da La Liga, depois de ter afastado o Valladolid na ronda anterior da prova, tendo ficado perto de marcar num par de ocasiões.

Os oitavos de final da Taça do Rei prosseguem esta quarta-feira com mais quatro jogos, entre os quais o Barcelona-Betis e a visita do Atlético de Madrid ao terreno do Elche.