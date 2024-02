Valência – Sevilha soa a clássico em Espanha. Esta época, no entanto, as duas equipas estão bem longe do brilho de outros tempos. E este sábado empataram a zero, num jogo onde faltou a inspiração.

O Valencia dominou o jogo, mas não foi capaz de marcar, em parte devido à boa exibição do guarda-redes norueguês Nylund, do Sevilha. O ex-benfiquista Yaremchuk teve as melhores ocasiões da equipa da casa, mas o ucraniano não foi eficaz.

O lateral português Thierry Correia continua fora das opções da equipa ‘che’, por lesão.

O Valencia é oitavo com 36 pontos. O Sevilha está no 14º lugar, com 24, sete acima da zona de despromoção.