O Athletic de Bilbau recebeu o Valencia sabendo que uma vitória daria a subida ao quinto lugar, depois do empate da Real Sociedad em Madrid, com o Rayo Vallecano. Acabou, no entanto, por fazer o mesmo, empatando a dois golos.

Thierry Correia foi titular na equipa visitante e fez mais boa exibição no lado direito da defesa.

O jogo teve várias trocas na liderança do marcador e acabou com a partilha de pontos, depois de uma hora e meio de emoções fortes.

O Athletic marcou primeiro, ainda na primeira parte, por Óscar De Marcos. Jogando a lateral direito, o capitão basco preserva a qualidade técnica e a capacidade ofensiva que lhe deram a camisola 10 – que mantém.

As duas equipas acumularam oportunidades e os guarda-redes brilharam, especialmente o georgiano Mamardashvili, que acabou por ser eleito o MVP do jogo.

Com uma entrada fulgurante na segunda parte, o Valencia deu a volta ao jogo com golos de Fran Pérez e Hugo Duro.

O Athletic não desistiu e, quase no último minuto, marcou o golo do empate por intermédio de Berenguer. Foi uma ‘fiesta’ de futebol, esta noite, na ‘catedral’ de San Mamés.