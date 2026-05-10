Espanha: Valência ganha em Bilbau, foge à descida e... espreita a Europa
Umar Sadiq marca na primeira vez em que toca na bola e deixa equipa «Ché» mais tranquila na tabela
O Valência alcançou um triunfo fundamental, em Bilbau, rumo à tranquilidade na Liga espanhola. Sem portugueses em campo, a equipa Ché lutou até contra a sorte para vencer por 1-0, resultado que lhe permite descolar dos lugares perigosos e, ao mesmo tempo, “piscar o olho” à Europa, tal é o equilíbrio vivido na atual edição da LaLiga.
A formação valenciana, com André Almeida no banco, dispôs da melhor ocasião da primeira parte, desperdiçada por Hugo Duro, que falhou um penálti aos 27 minutos. O avançado espanhol acertou na barra.
A etapa inicial ficou ainda marcada pela lesão de Nico Williams, no Athletic, que deixou o relvado com queixas musculares, a poucas semanas do arranque do Mundial.
Na segunda parte, os bascos até elevaram o nível de jogo, mas acabariam por sofrer o golo que resolveu a partida aos 72 minutos, apontado pelo recém-entrado Umar Sadiq, na primeira vez em que tocou na bola.
O triunfo na 35.ª ronda da LaLiga permite ao Valência chegar aos 42 pontos, mais cinco do que a primeira equipa abaixo da “linha de água”, o Alavés, e fica a apenas dois de distância dos lugares de acesso às competições europeias.
Já o Athletic Bilbao mantém os 44 pontos com que entrou nesta jornada, tantos quantos os somados pela rival Real Sociedad, a primeira equipa em zona europeia.
De recordar que, este domingo [20h00], joga-se o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, que pode ditar a conquista do título de campeão espanhol pelos catalães.