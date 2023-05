Com André Almeida e Thierry Correia no onze, o Valência marcou esta quinta-feira passo na luta pela permanência na Liga Espanhola, ao perder em casa do Maiorca, por 1-0.

Vedat Muriqi, após assistência de Le Kang-In, fez o único golo do encontro ao minuto 64.

Com este resultado, e a duas jornadas do fim da La Liga, o Valência está em 13.º, com 40 pontos, mais dois do que o Valladolid, a primeira equipa em zona de descida. O Maiorca é 11.º, já a salvo da despromoção.

Também esta noite, o Osasuna venceu por 2-0 na receção ao Athletic Bilbau e ultrapassou precisamente os bascos para chegar à sétima posição da tabela classificativa.

Ante Budimir (50m) e Lucas Torro (77m) fizeram os golos da formação da casa.