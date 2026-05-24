O Villarreal fechou, este domingo, a boa temporada no campeonato espanhol com uma goleada (5-1) frente ao Atlético de Madrid e superou o emblema da capital espanhol no sprint final pelo terceiro lugar. Renato Veiga, central português convocado por Roberto Martínez para o Mundial 2026, não saiu do banco de suplentes.

A primeira parte foi um festival de golos e, ao mesmo tempo, uma noite de pesadelos para Diego Simeone. A goleada do submarino amarelo começou a ser construída aos 30 minutos, quando Parejo fez o primeiro. Até ao intervalo, o Villarreal cilindrou um Atlético de Madrid perdido em campo e incapaz de responder. Ayoze Perez (34m), Mikautadze (40m) e Pape Gueye (45m) marcaram os golos. Pelo meio, Marc Pubill, aos 43 minutos, ainda reduziu.

No segundo tempo, Ayoze Perez apontou o «bis», sentenciando o resultado em 5-1. A temporada do Atlético de Madrid termina da pior forma, sobretudo para Griezmann, uma vez que o avançado francês, recorde-se, jogou este domingo o último jogo pelos colchoneros.

Com esta vitória, o Villarreal termina no terceiro lugar, com 72 pontos. O Atlético de Madrid, por sua vez, é quarto classificado, com 69 pontos.