Tarde de futebol em Espanha com alguns protagonistas portugueses. Na La Liga, destaque para o empate do Levante de Luís Castro em casa, na receção ao Atlético Madrid de Diego Simeone.

Foi um 0-0 amarrado, com Jan Oblak a segurar o empate nos instantes finais com uma grande defesa. O ritmo do jogo foi prejudicado na primeira parte por duas lesões, uma para cada equipa. Luís Castro ficou sem Sanchez e Simeone sem o avançado Sorloth, que saiu de maca e gerou preocupação.

O Levante continua em zona de despromoção, com 18 pontos, a quatro da 'linha de água'. Nos últimos cinco jogos perdeu apenas uma vez. Já o Atlético é terceiro com 45 pontos.

Noutro reduto, o Villarreal empatou em casa do Osasuna a duas bolas, com Renato Veiga a titular pelos amarelos. Gerard Moreno bisou do lado do Villarreal, com Muñoz e Budimir a fazerem os golos do Osasuna. O 'Submarino' fica em quarto lugar com 42 pontos, com os homens de Pamplona em nono (26 pontos).

Por fim, o Oviedo de Santi Cazorla, promovido esta temporada, venceu o Girona num triunfo surpreendente, em casa, por 1-0. Chaira marcou o golo. O Oviedo tenta salvar-se da última posição, tendo 16 pontos. Já o Girona é 11.º classificado.