O Villarreal foi ao reduto do Alavés empatar por 1-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga espanhola.

Na luta pelo pódio do campeonato, o «submarino amarelo» precisava de vencer para garantir que não perdia terreno para o Atlético Madrid, que ainda vai a jogo nesta ronda. A equipa da casa começou a vencer, aos 40 minutos, com um autogolo do defesa Rafa Marín.

No segundo tempo, a equipa do ex-Benfica Quique Flores (a cumprir o segundo jogo pelo Alavés) estava a ser capaz de segurar a pressão do Villarreal. Contudo, Nicolas Pépé empatou o jogo aos 90+8m com um golaço e evitou a derrota para a formação visitante.

Com este resultado, o Alavés ocupa a 16.ª posição com 28 pontos. O Villarreal, por sua vez, é, à condição, terceiro lugar com 55 pontos - mais um que o Atlético de Madrid que recebe este sábado o Getafe.