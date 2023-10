O Granada tem jogado bom futebol, conta com um dos jogadores da moda em Espanha (Bryan Zaragoza) mas não consegue escapar ao fundo da tabela. É penúltimo classificado, com apenas seis pontos em onze jogos. E tem sido penalizado pelos muitos golos que sofre, já tendo encaixado 28.

Esta descrição podia ser a crónica da primeira parte do encontro com o Villarreal, que contou com um Alexander Sorloth demolidor. O avançado norueguês ofereceu o primeiro golo, sofreu a falta para penálti que resultou no segundo e marcou ele mesmo o terceiro. Tudo em 28 minutos!

O Granada conseguiu reagir no minuto seguinte, com um grande passe do ‘maestro’ Gonzalo Villar para o lateral Ricard Sánchez, que rematou de raiva, como que para se redimir do que tinha sofrido com Sorloth nos lances anteriores.

E pouco depois, o albanês Uzuni, com um belo trabalho na área, reduziu para a diferença mínima. Uma tempestade de golos!

A segunda parte prometia, mas a montanha-russa não teve continuidade, apesar de mais algumas boas ocasiões de golo, para ambas as equipas.

O Granada continua aflito, o Villarreal vai a meio da tabela.