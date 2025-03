Depois da passagem aos quartos de final da Liga Conferência, diante do Guimarães (6-2 no agregado das duas mãos), o Betis voltou a sorrir, este domingo, ao vencer na casa do Leganés por 3-2, num jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa da casa entrou melhor e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com um bis de Dani Raba (29 e 44m).

Na segunda parte, o Betis reagiu, com Isco a reduzir de penálti (64m), Cédric Bakambu a empatar (78m) e Cucho Hernández a selar a cambalhota no marcador (82m).

Destaque ainda para a entrada de William Carvalho, aos 85 minutos. O português voltou aos relvados depois de meio ano de fora por conta de uma lesão.

Com este resultado, o Betis dá sequência à vitória, de quinta-feira, frente ao Vitória de Guimarães na Liga Conferência e soma mais três pontos na Liga espanhola, ocupando o sexto lugar, com 44 pontos. O Leganés é 18.º, com 27 pontos.