Apesar de ter anunciado, em janeiro, que iria deixar o comando técnico do Barcelona no final desta temporada, Xavi voltou atrás na decisão e vai continuar nos catalães na próxima época.

Fontes do clube «blaugrana» confirmaram à agência de notícias espanhola EFE que o treinador de 44 anos aceitou cumprir o contrato, que vigora até junho de 2025.

Xavi reuniu com Deco durante a tarde, nas instalações do clube. Mais tarde, tanto o treinador dos catalães como o diretor desportivo dirigiram-se a casa de Joan Laporta. O presidente do clube deverá anunciar aos jornalistas, na quinta-feira, as condições que levaram Xavi a aceitar ficar no cargo.

Esta mudança de cenário ocorre após a eliminação do Barça nos quartos de final da Liga dos Campeões e a derrota no El Clásico com o Real Madrid, que praticamente retirou os «blaugrana» da luta pelo título em Espanha.

Xavi já venceu um campeonato e uma Supertaça de Espanha ao serviço do Barcelona como treinador, função que desempenha pela terceira temporada consecutiva.