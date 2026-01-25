Espanha: Yamal marca golaço na vitória do Barcelona
Equipa de Hansi Flick venceu por 3-0
Após o desaire frente à Real Sociedad, o Barcelona voltou à liderança da liga espanhola e venceu o Real Oviedo por 3-0, em jogo a contar para a 21ª jornada. Lamine Yamal fechou o marcador com um «golaço».
Um dia depois do Real Madrid vencer o Villarreal por 2-0, a equipa comandada por Hansi Flick recebeu o último classificado da liga espanhola e mantém-se na liderança com 52 pontos, mais um que os ‘merengues’. O Real Oviedo ocupa o 20º lugar com apenas 13 pontos.
Na primeira parte, o Barcelona não foi capaz de desfazer a muralha defensiva do Real Oviedo e, apesar de ter 73% de posse de bola, apontou apenas um remate à baliza. Contudo, o intervalo trouxe à equipa a eficácia que, até então, teimava em não aparecer.
No segundo tempo, depois de uma má saída do Real Oviedo, Dani Olmo aproveitou a oferta e abriu o marcador ao minuto 52.
Raphina fez o 2-0 ao minuto 57 e apontou o 12º golo na temporada, no entanto, o melhor ficou para o final. Lamine Yamal fechou as contas do marcador em 3-0 e marcou um «golaço» ao minuto 73.
Veja o momento do craque do Barcelona: