Cinco jogadores e um elemento da equipa técnica do Espanhol estão recuperados da Covid-19, informou fonte do clube à agência EFE.



O emblema catalão só revelou o nome de um dos futebolistas infetados com o novo coronavírus: o do chinês Wu Lei.



Atualmente a Catalunha tem 19.991 infetados por Covid-19, parte dos 102.136 casos em toda a Espanha.