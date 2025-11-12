Carlo Ancelotti não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo vai alcançar um dos poucos grandes objetivos que lhe faltam no futebol: chegar aos mil golos na carreira.

«Vai consegui-lo, de certeza. Não tenho dúvida nenhuma de que vai lá chegar. Em Itália perguntaram-me há pouco tempo sobre o Modric e o facto de ter 40 anos. E eu disse-lhes que ia jogar bem no Milan. O Cris e o Modric são iguais: profissionais que amam o futebol e que têm paixão por este desporto. Vão conseguir sempre o que quiserem», apontou o agora selecionador do Brasil numa entrevista ao jornal espanhol AS.

Em conversa com Tomás Roncero, jornalista que é um fervoroso adepto do Real Madrid, Ancelotti aproveitou para deixar uma espécie de apelo ao craque que orientou nos merengues. «Vai chegar aos mil golos e quando lá chegar espero que não se esqueça de me convidar para a celebração desse recorde incrível.»

O experiente treinador abordou vários assuntos na entrevista, entre os quais o atual período enquanto selecionador do Brasil e o que falhou na última época no Real Madrid. «Perdemos toda a defesa titular. Perdemos o Carvajal, o Militão e o Rudiger jogou com um problema sério. E menos mal que o Asencio, vindo da cantera, esteve muito bem. Mas que ninguém se esqueça que muitas vezes tive de pôr o Valverde a jogar a lateral-direito e o Tchouameni a central, o que fazia com que o meio-campo tivesse ausências importantes. Perdemos solidez atrás e isso custou-nos títulos. Não creio que tivesse sido pelo Kroos [n.d.r.: retirou-se no final da época anterior] porque adaptámo-nos a jogar com outros médios como Camavinga, Ceballos, Bellingham, Tchouameni ou Valverde. Também o Güler foi crescendo e agora está muito bem. Temos grandes médios, mas ir buscar outro Kroos e outro Modric é impossível», considerou antes de elogiar o trabalho de Xabi Alonso, que chegou a treinar na primeira passagem pelo Real Madrid e também no Bayern Munique.

«É líder isolado na Liga e está entre os oito primeiros na Champions. Que mais lhe podemos pedir?! Obviamente que acredito que ele vai triunfar no Real Madrid. Vejo uma equipa sólida, sobretudo atrás, e com muita contundência à frente. O Mbappé está muito bem e o Bellingham voltou. Creio que Xabi pode ter êxito sem qualquer problema.»

Carlo Ancelotti disse acreditar que o Brasil pode vencer o próximo Mundial, apesar da turbulência dos últimos anos. «Temos qualidade para competir e para lutar pelo mundial. O objetivo é levantar o sexto Mundial e para nos motivarmos temos de ter isso na cabeça, mesmo sabendo das dificuldades que teremos com outras seleções que são grandes favoritas como a Espanha.»