O Real Madrid mostrou a evolução das obras no estádio Santiago Bernabéu.



No vídeo, com imagens recolhidas por um drone, vê-se as mudanças feitas na estrutura do estádio e no relvado retrátil - uma das principais inovações da casa dos campeões espanhóis. «Espetacular», escreveram os merengues na legenda do vídeo.



O recinto do Real Madrid começou a ser remodelado em 2019 e a equipa chegou mesmo a jogar no Alfredo Di Stéfano, na Cidade Desportiva do Clube. A conclusão das obras está prevista para o verão de 2023.



Veja as imagens: