Uma semana após sair do coma, Sergio Rico continua a dar sinais positivos. A mulher do guarda-redes do PSG, Alba Silva, fez uma atualização sobre o estado de saúde do atleta, revelando que este já chama os familiares pelos nomes.



«Está a melhorar pacientemente, mas passo a passo. O Sergio já comunica. Chama-nos pelo nosso nome e tudo, ele sabe perfeitamente quem somos. A memória está ótima», começou por dizer, citado por vários meios de comunicação espanhóis.



«Espero que sai [dos cuidados intensivos] o mais rápido possível, mas os médicos têm de ter a certeza e ainda não decidiram. Confiamos neles», acrescentou.

O internacional espanhol está hospitalizado em Sevilha desde o dia 28 de maio, na sequência de uma acidente com um cavalo. Alba Silva admitiu que ainda não se sabe se Sergio Rico se lembra doque aconteceu.



«Acho que não, mas não vamos saber até que ele consiga falar. Tentamos que ele esteja bem e tranquilo quando estamos todos juntos», referiu.