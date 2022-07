Como o Maisfutebol já noticiou no passado mês de março, a plataforma sueca de streaming Spotify é o principal parceiro do Barcelona, aparecendo na parte frontal das camisolas da equipa blaugrana e também no 'naming' de Camp Nou.

Para além da publicidade, ambas as marcas pretendem criar uma nova experiência de entretenimento de classe mundial na cidade de Barcelona.

«Com esta aliança, o clube e a Spotify procuram unir dois mundos que despertam a paixão das pessoas, como a música e desporto, com o objetivo de criar novas experiências de entretenimento que revolucionem a experiência dos fãs e ofereçam uma plataforma única para conectar jogadores e artistas como seguidores em todo o mundo», referiu o clube catalão em comunicado.