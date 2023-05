O guarda-redes do PSG, Sergio Rico, permanece estável na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.



De acordo com a agência EFE, que cita fontes hospitalares, o estado do espanhol continua «sem alterações significativas» acompanhado por especialistas em Medicina Intensiva e a aguardar evolução clínica nos próximos dias.



Refira-se que no último domingo, Sergio Rico sofreu um traumatismo cranioencefálico, na sequência de uma queda de um cavalo, em El Rocío, na região de Huelva.



Já esta terça-feira, a mulher do jogador deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais.