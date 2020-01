Laro Setién contou como é que soube que o seu pai, Quique Setién, ia ser o novo treinador do Barcelona. O jovem jogador do Sant Andreu (equipa do terceiro escalão da Catalunha) estava a jogar Fortnite quando soube.

«Nas redes sociais já ia vendo coisas sobre a possível ida do meu pai para o Barça. Estava a jogar uns jogos de Fortnite com os meus amigos e o meu pai ligou-me para dizer-me que ia para o Barça», disse Laro, aos microfones da Cadena SER.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o futebol internacional.

«Não sei se é o sonho, mas é a ilusão da sua vida, isso de certeza. Uma alegria como esta creio que o meu pai não vai ter em muito tempo. Treinar o Messi… (…). Quando era pequeno era do Real Madrid, mas depois chegou Messi e passei a ser do Barça», acrescentou.