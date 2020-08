Ronald Koeman está a um pequeno passo de se tornar o sucessor de Quique Setién no comando técnico do Barcelona. Foi o próprio quem confirmou a possibilidade de voltar à Catalunha à saída da sede da Federação Holandesa de Futebol.



«Este é o momento para aceitar o cargo de treinador do Barcelona. Gostava, mas ainda não é definitivo. Um acordo é definitivo quando se assina o contrato. Só aí é 100 por cento certo. Falta a assinatura», disse aos jornalistas o holandês que já orientou clubes como Benfica, Everton e PSV, entre outros.



«Não posso dizer nada, gostava muito de o fazer, mas agora não é um momento razoável. Temos que esperar… Não posso dizer mais.»



O técnico, sempre dentro do seu carro, respondeu ainda de forma muito concisa se era a sua principal prioridade assumir o banco da equipa blaugrana.«Sim», disse à cadeia televisiva NOS.



Selecionador holandês nos últimos dois anos, Koeman voltou a colocar a Laranja Mecânica na rota das grandes competições. Apurou-a para a final da Liga das Nações e garantiu presença no Euro 2020, adiado para o próximo ano.