A seleção espanhola entrou com o pé direito na fase de qualificação para o Euro 2024, ao vencer a Noruega por 3-0, este sábado, no La Rosaleda.

A grande figura do encontro, o primeiro de Luis de La Fuente ao leme da «La Roja», foi o estreante Joselu, que se estreou aos 32 anos e apontou um bis na reta final.

O médio do Benfica Fredrik Aursnes foi titular na equipa norueguesa, que não contou com o lesionado Erling Haaland e aos 13 minutos sofreu o primeiro golo. Alejandro Baldé tirou o cruzamento rasteiro para a área e Dani Olmo finalizou com um toque subtil na pequena área.

Apesar da boa resposta, a Noruega não conseguiu chegar ao golo e eis que, aos 81 minutos, Joselu, que daqui a dois dias completa 33 anos, foi lançado para somar a primeira internacionalização por Espanha. Ora, aos 84m, já estava a fazer o gosto ao pé.

Após um cruzamento de Fabián Ruiz, o avançado do Espanhol de Barcelona fez uso da sua capacidade no jogo aéreo e cabeceou para golo.

Logo no minuto seguinte, Orjan Nyland defendeu o remate de Mikel oyarzabal, mas Joselu – que esta época leva 13 golos pelo Espanhol - estava atento, ao segundo poste, para aproveitar a recarga e fixar o 3-0.

Desta forma, a Espanha assume a liderança do Grupo A, com três pontos, os mesmos da Escócia, que este sábado derrotou Chipre por 3-0.

Em Glasgow, John McGinn abriu o marcador aos 21 minutos, enquanto o bis tardio de Scott McTominay (87m e 90+3m) ditou o resultado.

Em cima do quinto minuto de tempo de compensação, Nikolas Ioannou ainda foi expulso por acumulação de cartões amarelos.